Stephan Weinberg, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Finanzministerium, hat am Mittwoch den Förderbescheid über den Landeszuschuss für die Dürkheimer Therme in Höhe von 11,08 Millionen Euro an den Dürkheimer Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) übergeben. Weinberg vertrat die eigentlich angekündigte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD), die aber kurzfristig abgesagt hatte. „Es ist mutig, dass sich die Stadt für dieses Projekt aufgemacht hat“, sagte der Staatssekretär. Er betonte, die elf Millionen Euro seien für das Land gut angelegtes Geld.

Bürgermeister Glogger stellte die Bedeutung des Projekts für Bad Dürkheim als Gesundheitsstadt sowie für den Status der Kurstadt als Heilbad heraus. Ziel sei es, dass die Therme an Weihnachten 2023 offen ist, so Glogger. Baubeginn für das 35-Millionen-Euro-Projekt ist am 10. Mai.