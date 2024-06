An vielen Ecken Landaus tönt es, groovt es, swingt es oder hämmert es – die Fête de la musique beschert den Südpfälzern in Landau einen wunderbaren Abend. So viele Auftritte wie noch nie bereichern das Fest. 32 Bühnen und zwölf Freispielflächen stehen Musikern zur Verfügung. Für Oberbürgermeister Dominik Geißler ist es das schönste Fest in der Stadt, für Armin Schowalter von der Kulturinitiative Landau ist der Abend eine Chance, sich neu zu begegnen und die Interessen des anderen zumindest gleichwertig zu sehen. Michael Fromm und sein kleines Team haben Großes geleistet, die Menschen kommen im Scharen und genießen die Musik. Ob der Chor „Stimmt so“ im Hof des ehemaligen Gefängnissen, das Zupforchester Essingen in der Augustinerkirche, die Stadtkapelle auf dem Rathausplatz oder Bands wie Groove, Mortadello Soul oder Merlana , die Leute singen, klatschen und tanzen. Es ist ein Fest zu Ehren der Musik, mindestens 80 Gruppen plus DJs sollen am Start sein. Und auf den Freispielflächen: Überraschung. Am frühen Abend und gegen 21 Uhr vertreibt der Regen einige Gäste, doch dann nimmt das Fest wieder Fahrt auf.