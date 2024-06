Wegen der aktuellen Hochwasserlage am Rhein ist der Betrieb der Fähre Altrip eingestellt worden. Das teilt Jürgen Jacob, Geschäftsführer der Fähre Altrip GmbH, mit. Die Fähre sollte aus Sicherheitsgründen in den Schutzhafen gebracht werden, doch dann habe man sie auf Mannheimer Seite liegen lassen können. Die Fähre Altrip GmbH teilt mit, wenn das Schiff wieder in Betrieb gehen kann.