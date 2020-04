Die Fähre Altrip wird am Dienstagabend , 18 Uhr, ihren Betrieb einstellen. Der Grund ist, dass es einen Wassereintritt in der Mitte des Schiffs gibt. „Man darf sich das jetzt aber nicht wie auf der Titanic vorstellen“, sagt Jürgen Jacob, Geschäftsführer der Rheinfähre Altrip GmbH. „Es handelt sich vermutlich um einen Haarriss entlang einer Schweißnaht.“ Um eine genaue Diagnose stellen zu können, muss das Schiff in die Werft und dort aufs Trockene. Am Mittwochmittag wisse man mehr – „möglicherweise auch, wann der Fährbetrieb zwischen Altrip und Mannheim wieder aufgenommen werden kann“, sagt Jacob.