Europas Währungshüter lassen sich von den steigenden Teuerungsraten nicht aus der Ruhe bringen. Ein Ende der Geldflut der EZB ist nicht in Sicht. Zumindest an einer Stellschraube wird nun aber gedreht.

Europas Währungshüter lassen ihr Corona-Notkaufprogramm für Anleihen im kommenden Jahr auslaufen. Die Europäische Zentralbank (EZB) werde „die Nettokäufe von Vermögenswerten im Rahmen des PEPP Ende März 2022 einstellen“, entschied der EZB-Rat am Donnerstag. Beendet sind die milliardenschweren Wertpapierkäufe der EZB damit aber nicht.

Das zu Beginn der Pandemie im März 2020 aufgelegte Kaufprogramm endet damit formal. Im Rahmen dieses besonders flexiblen Programms wird die EZB zunächst weiterhin Staatsanleihen und Unternehmenspapiere erwerben. Das Volumen hatte die Zentralbank mit Sitz in Frankfurt von ursprünglich 750 Milliarden Euro zwei Mal auf 1,85 Billionen Euro erhöht. Die Anleihenkäufe helfen Staaten wie Unternehmen: Diese müssen für ihre Wertpapiere nicht so hohe Zinsen bieten, wenn eine Zentralbank als großer Käufer am Markt auftritt.

Was das Rekordtief des Leitzinses bedeutet

Ein Ende des Zinstiefs im Euroraum ist nicht in Sicht: Den Leitzins für den Währungsraum der 19 Staaten hält die EZB auf dem Rekordtief von null Prozent. Auf diesem Niveau liegt der Zins nunmehr seit März 2016. Kritiker werfen der EZB vor, mit dem vielen billigen Geld die Inflation anzuheizen, die sie eigentlich im Zaum halten will. Oberstes Ziel der Notenbank sind stabile Preise bei einer Teuerungsrate von zwei Prozent. Eine höhere Inflation schwächt die Kaufkraft von Verbrauchern, weil sie sich für einen Euro dann weniger kaufen können als zuvor. Andererseits werden auch Verbraucherkredite bei höheren Zinsen deutlich teurer.

Der aktuell niedrige Leitzins der EZB, an dem sich auch Sparkassen und Banken orientieren, bedeutet also, dass Kredite zurzeit günstiger zu haben sind, als bei einem höheren Leitzins. Dafür wirft das Geld, das Bankkunden auf einem Spar- oder Tagesgeldkonto haben, kaum bis gar keine Zinsen ab.