Die Pfälzer kommen bereits ab Mittwoch zunehmend kräftig ins Schwitzen. Doch nach Angaben von Christian Müller, Chef vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer, ist dies nach den derzeitigen Wettermodellberechnungen nur ein „Vorgeplänkel“ für das, was uns Anfang kommender Woche erwarten könnte. Dann könnten die Temperaturen auf Höchstwerte von örtlich bis zu 40 Grad und mehr steigen.

Zu der extremen und teils rekordverdächtigen Hitze kann es kommen, weil ein Tief westlich von Portugal und ein Hoch über Mitteleuropa mit einer südlichen Strömung extrem heiße Luft nach Mitteleuropa und auch zu uns in die Pfalz heranlenken wird. Die Hitze, welche uns dann voraussichtlich von Montag bis Mitte der kommenden Woche erwartet, lässt die Temperaturen in der Westpfalz möglicherweise auf etwa 37 Grad und in der Vorderpfalz sogar auf 38 Grad ansteigen, so Christian Müller.

Thermometer kratz an der 40-Grad-Marke

Insbesondere ältere und kranken Menschen sollten daher unbedingt sehr viel trinken. Von sportlichen Aktivitäten im Freien sollte man bis zu den Abendstunden besser absehen, da es sonst zu Kreislaufproblemen und Hitzeschlägen kommen könne, warnt der Wetterexperte.

Für den heutigen Mittwoch werden bereits 34 Grad erwartet und am Donnerstag wird es in der Südpfalz bis zu 35 Grad heiß. Am Freitag und Samstag hingegen sorgt ein angenehmer Nordost-Wind für etwas erträglichere Höchstwerte von 28 bis 29 Grad. Am Sonntag pendelt sich die Quecksilbersäule dann bei 30 und 32 Grad ein.

Extrem heiß wird es Anfang nächster Woche in der Pfalz werden: Am Montag werden 37 bis örtlich 38 Grad und den Höhepunkt dann mit 38 bis örtlich um 40 Grad am Dienstag erwartet. Je nach unterschiedlichen Wettermodell-Varianten gibt es jedoch noch eine gewisse „Schwankungsbreite“ in der Temperaturvorhersage. So könnte es nach dem amerikanischen Wettermodell Rekordhitze bis 41 Grad am Rhein entlang geben, während das europäische Wettermodell die Hitze sich etwas darunter um 38 Grad einpendeln lässt. Die spannende Frage aus klimatologischer Sicht wird dann sein, ob der bisherige absolute Temperaturrekord in der Pfalz von 39,8 Grad (gemessen 25. Juli 2019 in Speyer) überboten wird oder nicht.

Hitze bringt Waldbrandgefahr und Niedrigwasser

Der Wetterexperte warnt eindringlich vor einer extrem zunehmenden Waldbrandgefahr überall im Pfälzerwald, denn der so dringend benötigte Landregen ist in den nächsten zehn Tagen weiterhin nirgends in Sicht. Im Juli sind auf der Kalmit bislang nur 0,3 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen und so steuern wir in der Pfalz auf einen der trockensten Juli-Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in der Pfalz im Jahr 1918 zu. Als weitere Folge macht Müller auch auf die stetig sinken Flusspegel aufmerksam und seiner Prognose nach könnte es im August auf dem Rhein aufgrund des extremen Niedrigwassers zu Einschränkungen und Behinderungen im Schiffsverkehr kommen.