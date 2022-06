Eine Sitzfigur des Stauferkaisers Friedrich II. tritt unvermittelt in das Rampenlicht der Öffentlichkeit. Die Nachbildung der Capua-Statue, die sonst im Museum unterm Trifels in Annweiler zu sehen ist, wird bei der Landesausstellung in Trier zu bewundern sein, welche am 25. Juni beginnt. Dann werden ausgewählte Werke bis Ende Oktober an drei Standorten in der Stadt gezeigt. Darunter die Leihgabe des Trifelsvereins, die Anfang der Woche abgeholt und in Richtung Trier transportiert wurde.

Mehr zum Thema lesen Sie hier