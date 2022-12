[Aktualisiert 15 Uhr] In der Ludwigshafener Innenstadt ist am Montagmorgen in einem Wohn- und Geschäftshaus Gas ausgetreten. Anwohner hatten wegen des Gasgeruchs die Feuerwehr gegen 9.30 Uhr alarmiert. Wehrleute stellten ein Leck in der Gasleitung des Hauses fest. Nach Angaben von Feuerwehrchef Stefan Bruck war die Gaskonzentration so hoch, dass es zu einer Explosion hätte kommen können. Das Haus in der Ludwigstraße wurde evakuiert und die Geschäftsstraße für den Verkehr gesperrt. Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) stellten die Gasversorgung für das Haus ab. Die Feuerwehr belüftete die Räume und maß die Luftwerte. Die Hausverwaltung beauftragte eine Firma mit der Reparatur des Lecks. Gegen 11 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet und die Straßensperrung konnte wieder aufgehoben werden. Die Feuerwehr war mit 15 Mann vor Ort, außerdem im Einsatz waren die TWL, die Polizei und der Rettungsdienst. Verletzt wurde niemand. „Das Ganze ist glimpflich abgelaufen“, bilanzierte Feuerwehrchef Bruck am Nachmittag.