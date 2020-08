Eine gewaltige Detonation zerstörte am Dienstag einen Großteil des Hafens der libanesischen Hauptstadt Beirut und beschädigte Gebäude in der ganzen Stadt. Mehr als 130 Menschen starben bei dem Unglück, Tausende wurden verletzt. Die Ursache für die Explosion ist allerdings noch unklar. Eine Untersuchungskomission soll in wenigen Tagen erste Ergebnisse vorlegen, wie es zu der verheerenden Detonation in Libanons Hauptstadt kommen konnte. Möglicherweise steht die Explosion in Verbindung mit großen Mengen Ammoniumnitrat, die jahrelang im Hafen ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert worden sein sollen.

Die Katastrophe löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus - so schickten mehrere Länder Rettungsmannschaften mit Spürhunden und Experten für die Bergung von Verschütteten. Auch die Korvette „Ludwigshafen am Rhein“ soll gemeinsam mit Einheiten der Bundeswehr vor Ort Unterstützung leisten.