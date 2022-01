Die Energiepreise in Deutschland steigen und steigen. Deckeln sollte der Staat sie aber nicht, sagt Sebastian Rausch vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim im Interview mit der RHEINPFALZ am SONNTAG.

Herr Rausch, die Strom- und Gaspreise steigen stark und schwanken dabei extrem. Woran liegt das?Die derzeitige Preisdynamik auf den Energiemärkten ist außergewöhnlich. Die Großhandelspreise für Erdgas haben sich innerhalb eines Jahres vervierfacht, Strom ist derzeit etwa fünfmal so teuer wie noch im Januar 2021. Weiterlesen