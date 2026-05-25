Anwohner der Schuhfelsstraße in Bruchweiler-Bärenbach haben am Freitagabend gegen 17:30 Uhr Rauch im angrenzenden Wald entdeckt – Minuten, nachdem von dort ein lauter Knall zu hören war. Die alarmierte Feuerwehr traf auf einen Waldbrand am Steilhang, der sich auf ungefähr 50 Quadratmetern ausbreitete. Die Wehrleute konnten das Feuer laut Wehrleitung schnell löschen. An der Brandstelle fanden sie eine explodierte Deodose, mit der der Brand verursacht worden war – womöglich fahrlässig. Die Dahner Polizei bittet um Hinweise zu den Verursachern: Telefon 0631 36915299.