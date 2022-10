Dreyer erwartet Aufklärung von Lewentz

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geht nach dem plötzlichen Auftauchen eines Einsatzberichts der Polizeihubschrauberstaffel aus der Flutnacht auf Distanz zu ihrem Innenminister Roger Lewentz, der zugleich SPD-Landeschef ist. Zum Artikel

Ist die Angst vor Legionellen berechtigt?

Wer Energie sparen will und deshalb die Temperatur des Leitungswassers direkt an der Zentralheizung oder am Boiler herunterregelt, gerät in ein Dilemma: Fachleute warnen vor Legionellen – potenziell gefährlichen Bakterien, die sich in den Leitungen vermehren können, wenn nicht mehr heißes, sondern nur noch warmes Wasser durchfließt. Wie groß ist das Problem? Worauf muss man achten? Was sagen Pfälzer Gesundheitsämter? Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Zum Artikel

Hamsterkäufe und Streiks: Chaos an den Tankstellen

Seit mehreren Tagen gibt es in Frankreich Engpässe beim Kraftstoff. Schuld sind Streiks in Raffinerien und Tanklagern sowie Hamsterkäufe in Folge der zeitlich begrenzten Tankrabatte. Zum Artikel

Fahrplanwechsel bei der Bahn: Mehr Züge und viele Baustellen

Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember bietet die Deutsche Bahn mehr schnelle und direkte Verbindungen an. Weniger schön ist, dass die Fahrten teils länger dauern. Zum Artikel

Gaspreiskommission schlägt Einmalzahlung und Preisdeckel vor

Der Preisdeckel soll für Privatkunden und Unternehmen gelten und bezieht sich auf den Gasverbrauch vom Vorjahr. Zum Artikel

Meinung: Gaspreisbremse – Nur halb gelungen

Die Gaspreisbremse zaubert nicht mehr Erdgas herbei, sondern macht einen Teil des Verbrauchs billiger. Bedürftigkeit spielt nicht wirklich eine Rolle, meint RHEINPFALZ-Redakteur Wolfgang Blatz. Zum Artikel

Raketenangriffe: Putin droht mit noch härterem Vorgehen

Mit einer Reaktion war gerechnet worden: Die Raketenangriffe gelten als Moskaus Antwort auf die Explosion auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke. Zum Artikel

Trockenheit und Hitze – was die Stadt dagegen tun möchte

Was kann eine Stadt dafür tun, dass Bürger und Bäume lange Hitzewellen und Trockenzeiten wie in diesem Sommer gut überstehen? Nach Auffassung der Verwaltung passiert schon einiges. Der Fragenkatalog einer Bürgerin und ein Antrag der Grünen-Fraktion bei der Stadtratssitzung haben gezeigt: Es gibt noch eine Menge Ideen und Möglichkeiten mehr. Zum Artikel