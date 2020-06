Aufgrund der Trockenheit sinken am Rhein die Pegelstände: Am Pegel Kaub im Rhein-Lahn-Kreis zum Beispiel führe der Rhein derzeit rund 40 Prozent weniger Wasser als saisonal üblich, sagte Hydrologe Jörg Uwe Belz von der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei zwar noch kein Niedrigwasser, aber die Lage sei „schon ein bisschen angespannt.“ Und klar sei: „Die Situation ist ungünstiger als letztes Jahr zu dieser Zeit.“

„Pufferkapazität ist strapaziert“

In der zweiten Wochenhälfte seien Niederschläge vorhergesagt, die eine gewisse Entspannung bringen würden. „Es wird aber keine besonders ausgeprägte Erholung sein“, sagte Belz. Denn die „Pufferkapazität des Systems, Trockenheit auszuhalten, ist jetzt schon stark strapaziert“. Wenn dann eine weitere trockene Periode folge, drohe Niedrigwasser.

Kaum Schmelzwasser

Die Reserven im Wasserkreislauf - vom Grundwasser über Oberflächenwasser bis zu den Schneedecken in den Alpen - seien im unterdurchschnittlichen Bereich. Normalerweise werde der Rhein in dieser Jahreszeit auch mit Schmelzwasser gespeist. „In diesem Jahr ist es leider so, dass die Schneerücklagen auch unterdurchschnittlich ausfallen. Das kann eine Trockenheit, wie wir sie in den letzten Wochen haben, nicht mehr dauerhaft abfangen“, sagte Belz.

Im Rückblick sei das Jahr 2019 bundesweit ein weitaus weniger extremes Niedrigwasserjahr gewesen als 2018, sagte der Experte der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Niedrigwasser hatte 2018 der Natur und der Wirtschaft am Rhein massive Probleme bereitet. Frachtschiffe konnten nur zu zwei Dritteln oder weniger beladen werden.