Der am Ostasieninstitut in Ludwigshafen lehrende China-Experte Manuel Vermeer sieht den Verkauf von Anteilen eines Terminals im Hamburger Hafen an das chinesische Unternehmen Cosco äußerst skeptisch. „Ich wäre derzeit tatsächlich sehr vorsichtig mit solchen chinesischen Beteiligungen“, sagte der studierte Sinologe, der auch Unternehmen bei Geschäften in China und Indien berät, der RHEINPFALZ. Vermeer verwies darauf, dass China durch solche Investments auch „Macht und Einfluss“ erlange. So könne das Land unter Umständen mitbestimmen, welche Schiffe einen Hafen anlaufen dürfen. Vermeer kritisierte, dass es in Deutschland wie auch in der EU nach wie vor an einer „China-Strategie“ fehle.

Der geplante Verkauf von Anteilen des Terminals Tollerort an Cosco sorgt in der Bundesregierung für Streit. Ein Kompromiss sieht nun offenbar vor, dass sich Cosco nur mit einem kleineren Anteil an dem Terminal beteiligen soll. Das Unternehmen soll demnach nicht wie geplant 35 Prozent des Terminals übernehmen können, sondern nur 24,9 Prozent.

