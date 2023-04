Berlin. Der Corona-Forscher Emanuel Wyler rät trotz des Endes vieler staatlicher Schutzvorgaben zu weiteren Impfungen gegen das Virus. Vor allem für Ältere und Vorerkrankte seien regelmäßige Auffrischimpfungen wichtig. Wyler sagte im Interview mit der RHEINPFALZ, es gebe eine gute Immunität in der Bevölkerung. Infektionen würden bei gesunden, jüngeren Menschen nur zu einer mehr oder weniger starken Erkältung führen. Menschen mit gesundheitlichen Risiken sollten jedoch Auffrischimpfungen in Betracht ziehen. Wyler bedauerte, dass es noch keine verlässliche Heilmethoden für Long-Covid-Patienten gebe. Solche Forschungen dauerten monate- bis jahrelang. Um für künftige Pandemien gewappnet zu sein, rät der Molekularbiologe, weitere wissenschaftliche Disziplinen in die Vorbereitungen einzubeziehen, insbesondere die Sozialwissenschaften.

Am Dienstag war der Corona-Expertenrat der Bundesregierung zum letzten Mal im Kanzleramt zusammengekommen. Zu Ostern enden die letzten bundesweiten Maskenpflichten im Gesundheitswesen.

