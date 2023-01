Der deutsche Staat trägt mit steuerlichen Anreizen zur Mietenexplosion bei. Das kritisiert Sebastian Eichfelder, Professor für betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Universität Magdeburg. Ihm zufolge kommt es infolge der Steuergeschenke zu sogenannten Überinvestitionen – und Mieterhöhungen, um Rendite zu maximieren. Der Markt werde pro Jahr mit 68 bis 110 Milliarden Euro angeheizt.

Wie die RHEINPFALZ am SONNTAG berichtet, gibt es dasselbe Phänomen auch in anderen europäischen Ländern. Experten kamen auf ähnliche Größenordnungen. Hochgerechnet auf die Europäische Union dürfte es sich um einen hohen dreistelligen Milliardenbetrag handeln. Auch deshalb legten zwischen 2010 und 2021 die Mieten EU-weit im Schnitt um 16 Prozent zu. In den Innenstädten von Metropolen wie Berlin und Budapest stiegen sie für Wohnungen in neu gebauten oder kürzlich sanierten Häusern um mehr als 60 Prozent, in Lissabon sogar um mehr als 70 Prozent.

