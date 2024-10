Ein Exhibitionist ist laut Polizei am Sonntag in Oggersheim beobachtet worden. Einer Zeugin zufolge stand der Mann gegen 7.30 Uhr mit heruntergelassener Hose auf einer Grünfläche in der Stefan-Zweig-Straße und manipulierte an seinem Glied. Die alarmierten Polizeikräfte erwischten den Mann nicht mehr. Bereits am 11. September soll der Mann am selben Ort die identische Handlung vorgenommen haben. Er ist zirka 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank und war am Sonntag mit einer blauen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Hinweise weiterer Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2222 entgegen.