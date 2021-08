Ein Mann hat eine 24-Jährige bei deren Fitnessprogramm beobachtet und seinen Penis dabei entblößt und angefasst. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Sonntagmittag im Unteren Luisenpark in Mannheim. Erst als die junge Frau den Unbekannten im Gebüsch anbrüllte, flüchtete dieser. So wird der Mann beschrieben: etwa 50 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank, südeuropäisches Aussehen, schwarzes kurzes Haar.