Ein Exhibitionist hat am frühen Sonntagmorgen in Mannheim-Waldhof sein Unwesen getrieben. Eine 23-Jährige soll gegen 6.40 Uhr im Bahnhof auf einen Zug gewartet haben. Sie sei dann auf einen Mann aufmerksam geworden, der am gegenüberliegenden Gleis gestanden und bei geöffneter Hose an seinem Penis manipuliert habe, so die Polizei. Der Mann soll schließlich auf die Frau zugegangen sein. Erst als die Frau ihr Handy zückte und ankündigte, die Polizei zu alarmieren, flüchtete der Mann. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Der Mann wird so beschrieben: ungefähr 45 bis 55 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, normale Statur, leicht südländischer Teint, volles graues Haar.