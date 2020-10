Am Sonntag entblößte sich im Homburger Waldgebiet Am Rabenhorst, zwischen der Kraepelinstraße und dem Hotel ein Exhibitionist vor einer 31-jährigen Frau. Mit ihrem Fahrrad war die 31-Jährige unterwegs, als sie gegen 7 Uhr einen Mann bemerkte. Als sie vorbeifahren wollte, drehte sich der Mann um und entblößte sich, so die Polizei. Die ließ sich nicht beeindrucken und radelte weiter in Richtung Kirrberg. Der Täter soll 1,85 Meter groß sein, habe laut Polizei eine Einwegmaske zum Mund- und Nasenschutz sowie eine graue Kapuzenjacke und eine rote Hose getragen.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Telefon 06841/1060, in Verbindung zu setzen.