Ein bislang unbekannter Rennradfahrer hat einer zufällig vorbeikommenden Polizeistreife in Hanhofen am Freitagvormittag gegen 10.45 Uhr einen völlig entkleideten Mann auf dem Radweg zwischen Dudenhofen und Hanhofen gemeldet, der sexuelle Handlungen an sich selbst vornehme. Die Polizeibeamten trafen auf dem beschriebenen Radweg an der B39 einen 57-Jährigen an, der zum Kontrollzeitpunkt ohne nachvollziehbaren Grund lediglich mit einer Hose bekleidet war und die Vorwürfe zunächst einräumte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Die Polizei sucht jetzt den namentlich unbekannten Rennradfahrer, der als Zeuge fungieren könnte. Er und mögliche weitere Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.