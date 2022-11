Beim Spazierengehen mit ihrem Hund auf dem Rheindamm in der Friedrich-Ebert-Straße in Altrip hat am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr eine 51-Jährige aus Bürstadt laut Polizei plötzlich hinter sich einen Mann bemerkt. Der stand laut Polizei mit heruntergelassener Hose an den Büschen und machte auf sein entblößtes Glied aufmerksam. Nachdem die Frau ihr Handy zückte, stieg der Mann auf sein mitgeführtes Fahrrad und fuhr davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 170 bis 180 Zentimeter groß, hat ein auffällig blasses Gesicht, er sprach gebrochen Deutsch, trug eine dunkle Hose, einen dunklen Anorak mit Kapuze, sowie eine Kappe. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein silbernes Damenrad mit Drahtkorb hinten. Hinweise bitte telefonisch unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.