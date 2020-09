Beim Spazierengehen auf einem Feldweg hat eine junge Frau am Montag gegen 17 Uhr in etwa 100 Metern Entfernung einen nackten Mann auf dem Acker entdeckt. Dem Polizeibericht zufolge stand der Exhibitionist zunächst im Feld und bewegte sich dann langsam in ihre Richtung, woraufhin die Frau davonrannte und umgehend die Polizei verständigte.

Ein Streifenwagen, der kurz darauf zum Feldweg Am Krummacker kam, konnte den nackten Mann ebenfalls aus größerer Entfernung auf dem Feld nahe des Kirchbergs oberhalb des Geländes der Gartenfreunde Ixheim sehen. Er rannte beim Erblicken des Streifenwagens in Richtung Wald davon, sodass die Polizei ihn aufgrund der großen Entfernung aus den Augen verlor. Im unwegsamen Gelände konnte die Person bei der Fahndung nicht mehr gefunden werden.

Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: 35 bis 45 Jahre alt, europäisches Aussehen, Glatze. Die Polizei Zweibrücken hat ein Strafverfahren wegen Exhibitionismus eingeleitet und sucht weitere Zeugen, die ihre Beobachtungen per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 06332/9760 melden können.