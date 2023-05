Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger spricht sich klar für eine Aufnahme der Ukraine in die Nato aus. Der Angriffskrieg Russlands lasse keine andere Wahl. „Jetzt, da es keine neutralen Zonen mehr zwischen der Nato und Russland gibt, ist es besser für den Westen, die Ukraine in die Nato aufzunehmen“, sagte Kissinger, der an diesem Samstag 100 Jahre alt wird, der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Bis zum Anfang 2022 ausgebrochenen Krieg, der jetzt 457 Tage dauert, war Kissinger anderer Meinung gewesen. Es sei „nicht weise“ gewesen, nach der Jahrtausendwende „die Aufnahme aller Länder des ehemaligen Ostblocks in die Nato mit der Einladung an die Ukraine zu verbinden“, so Kissinger. Russland trage auch nicht die alleinige Schuld an der tragischen Lage von heute. Kissinger, der nach eigener Aussage auf Wunsch seiner Regierung zuletzt keinen persönlichen Kontakt zum Kreml mehr hatte, sagte der „Zeit“: Die Ukraine wäre „am besten neutral geblieben“, mit einem Status ähnlich wie seinerzeit Finnland.

Als Teil der Feiern seines runden Geburtstags will Kissinger auch in seine Heimat Deutschland reisen. In Fürth wolle er das Grab seines Großvaters besuchen. Die Familie Kissinger ist jüdisch und floh vor den Nazis in die USA, wo Henry Kissinger bis heute zu den einflussreichsten Außenpolitikexperten der Welt zählt.

Ein Porträt zum 100. Geburtstag Kissingers lesen Sie hier