Kurz nachdem Andreas Sturm als Stellvertreter des Speyerer Bischofs zurückgetreten und aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, kommt sein Buch mit dem Titel „Ich muss raus aus dieser Kirche“ auf den Markt. Eineinhalb Jahre hat er daran gearbeitet. Es gewährt Einblicke in das Seelenleben eines des bis dahin ranghöchsten Mitglieds des Bistums – und in die katholische Kirche als solche. Es geht um Macht, Missbrauch, schwule und heterosexuelle Priester, die heimlich Beziehungen führen, um die Doppelmoral und viel Geld. Erst schrieb er nur seine Gedanken auf, am Ende stand der Entschluss, mit der katholischen Kirche zu brechen. Im RHEINPFALZ-Podcast „Wissen, was läuft“, erzählt er, was ihn umtreibt.