Ein 25 Jahre alter Mann ist am Montag an der Wohnung des neuen Partners seiner Ex-Freundin in erschienen und ausgerastet. Zunächst schlug er mit einer Cola-Flasche die Balkontür ein und beleidigte die beiden Anwesenden, die flüchteten. Der Ex demolierte dann noch mit einem Brecheisen das Auto seiner Verflossenen. Die Polizei stellten den Mann, der auch noch einen verbotenen Schlagring und eine geringe Menge Marihuana bei sich hatte. Wie sich im Nachhinein noch herausgestellt hat, war der Beschuldigte zuerst durch eine geöffnete Terrassentür in eine falsche Wohnung eingedrungen, in der er versehentlich seine Ex-Freundin wähnte.