Fünf Wochen vor ihrem 63. Geburtstag ist überraschend die ehemalige Filmschauspielerin Ute Hensel gestorben, die als Ute Kittelberger in den 1970er-Jahren ein umschwärmter Teenager-Star war. Die gebürtige Ludwigshafenerin war mit dem Dürkheimer Winzer Thomas Hensel verheiratet, mit dem sie seit über 20 Jahren das renommierte, VdP-Weingut Odinstal zwischen Wald und Reben westlich von Wachenheim betrieb.

Ute Kittelberger erhielt zwischen 1974 und 1976 dreimal die höchsten Auszeichnungen in der Kategorie weibliche Filmschauspieler der Jugendzeitschrift „Bravo“. In dieser Zeit war sie ständig in den Schlagzeilen der Yellow Press zu finden, nachdem sie zunächst mit dem erfolgreichen Schlagerstar Bernd Clüver (1948-2011) und dann mit dem 1986 tödlich verunglückten italienischen Formel-1-Piloten Elio de Angelis (1958-1986) liiert war.

Die Laufbahn der Ludwigshafenerin als Model und Filmschauspielerin begann 1973, als sie mit 15 Jahren zum „Bravo-Girl“ des Jahres 1973 gewählt wurde und im selben Jahr auch den Titel „World Teen Prinzess“ gewann. Viermal spielte sie zwischen 1973 und 1976 in deutschen Filmen mit: Ihre Partner waren dabei so bekannte Stars wie Karl Heinz Böhm in „Schloss Hubertus“, Rudolf Prack und Georg Thomalla in „Wenn jeder Tag en Sonntag wär“, Adria Hoven in „Der Edelweißkönig“ und ihr späterer Mann Bernd Clüver in „Zwei im siebten Himmel“.