Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton wird wegen einer Harnwegsinfektion auf der Intensivstation eines Krankenhauses im US-Staat Kalifornien behandelt. Der 75-Jährige sei bereits „auf dem Weg der Besserung, guter Dinge und sei den Ärzten, Pflegern und Mitarbeitern, die ihn ausgezeichnet behandelten, unglaublich dankbar“, schrieb sein Sprecher Angel Ureña am Donnerstag auf Twitter. Clinton sei bereits am Dienstag im University of California Irvine Medical Center aufgenommen worden.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Video:

Clinton war bereits häufiger wegen gesundheitlicher Probleme in Behandlung: 2004 hatte er eine vierfache Bypass-Operation am Herzen und er ließ sich 2010 zwei Stents einsetzen, um eine Arterie zu öffnen. Seine Ärzte betonten nun, dass sein Krankenhausaufenthalt nicht mit dem Herzen oder Covid-19 zusammenhänge. Clinton sei zur engmaschigen Überwachung auf die Intensivstation des Krankenhauses gebracht worden und erhalte Antibiotika und Flüssigkeit, zitierte CNN aus einer gemeinsamen Erklärung von Clintons Hausärztin Lisa Bardach und Alpesh Amin, Arzt am Irvine Medical Center. Die Harnwegsinfektion habe sich in seinem Blutkreislauf ausgebreitet. Clinton liege aus Gründen der Privatsphäre und der Sicherheit auf der Intensivstation, nicht weil er intensive Pflege benötige.