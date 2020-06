Der frühere Kommandeur der US-Armee in Europa, Frederick Hodges, hält die Berichte über einen Truppenabzug der USA aus Deutschland für „sehr real“. Zugleich kritisierte er den offenbar bereits von US-Präsident Donald Trump genehmigten Schritt. Gegenüber der RHEINPFALZ sagte Hodges: „Der Grund, dass wir in Übersee in Deutschland Truppen haben, ist nicht, Deutsche zu schützen. Alles, was wir dort haben, ist zu unserem Vorteil.“ Die US-Basen werden genutzt, um die US-Interessen in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu verteidigen.

Der 62-jährige frühere Drei-Sterne-General, der von 2014 bis 2017 von Wiesbaden aus die US-Armee in Europa befehligte, ist besorgt über die Folgen eines solchen Abzugs von 9500 Soldaten – mehr als ein Viertel der aktuell stationierten Truppenstärke. „Die Entscheidung scheint nicht mit irgendeiner Art von Strategie verbunden zu sein“, so Hodges, Nutznießer wäre Russland. Und das, ohne dafür das eigene aggressive Verhalten, nicht zuletzt in der Ukraine, zurückgeschraubt zu haben: „Was hat der Kreml getan, um die Sorge über sein aggressives Verhalten zu mindern?“, sagte Hodges zur RHEINPFALZ. Der Ex-General lebt in Frankfurt und hält den Pershing-Lehrstuhl der Washingtoner Denkfabrik „Center for European Policy Analysis“ (CEPA).