2014 gab die Bundeswehr ihre Kaserne in Kusel auf. Ein Teil des Geländes dient seither als Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende. Die Stadt Kusel hofft, den anderen Teil endlich kaufen und selbst nutzen zu können. Doch gibt es eine unbekannte Größe namens US-Militär. Nach der Kommunalwahl will der Landkreis eine kommunale Gesellschaft anstoßen, um Bund und Land gemeinsam mehr Druck zu machen. „Von Bund und Land wie das fünfte Rad am Wagen behandelt zu werden – dafür sollten wir uns zu schade sein“, so Landrat Otto Rubly (CDU).

