Der einstige kanadische Stabhochsprung-Weltmeister Shawn Barber ist im Alter von nur 29 Jahren gestorben. Barber starb bereits am Mittwoch in seinem Haus in Kingwood im US-Bundesstaat Texas „an medizinischen Komplikationen“, wie die Leichtathletikabteilung seiner früheren Universität Akron im US-Bundesstaat Ohio mitteilte. Der Sportler sei seit einiger Zeit krank gewesen, hieß es weiter. Details wurden nicht genannt. Seinen letzten Wettkampf bestritt er vor vier Jahren. Barber hatte in seinem Weltmeisterjahr 2015 auch das Stabhochsprungmeeting im südpfälzischen Jockgrim gewonnen.