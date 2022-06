Andreas Sturm, der Mitte Mai sein Amt als Generalvikar des Bistums Speyer aufgegeben hat und aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten ist, wird ab 1. August Seelsorger der Gemeinden Singen und Sauldorf in Baden-Württemberg. Das teilte die alt-katholische Kirche mit. Singen liegt etwa 30 Kilometer nordwestlich von Konstanz. Beide Gemeinden haben zusammen etwa 320 Gläubige. Sturm, der die römisch-katholische Kirche verlassen hat, weil er keine Hoffnung mehr auf Reformen hatte, ist in Singen zunächst Geistlicher im Auftrag. Heißt, der ehemalige katholische Priester muss noch den Master in Alt-Katholischer Theologie an der Universität Bonn nachholen. Für den Abschluss habe er vier Jahre Zeit, das gehe berufsbegleitend, teilte Sturm auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Danach könne er sich als Pfarrer auf eine Gemeinde bewerben. Werde er von dem zuständigen Gemeindegremium gewählt, dann werde ihm die Pfarrei als Pfarrer verliehen, beschreibt der 47-Jährige das Prozedere. Bevor Sturm die Seelsorge bei den Alt-Katholiken im Landkreis Konstanz aufnimmt, wird er als Praktikant in einer Gemeinde in München „hineinschnuppern“.