Ein 30-jähriger Pirmasenser hat sich am Dienstag mehrfach Ärger eingebrockt. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Raubes verantworten, zudem hat er laut Polizei gegen eine Gewaltschutzverfügung verstoßen.

Eine 35-Jährige meldete der Pirmasenser Polizei am Dienstag gegen 17.30 Uhr eine Körperverletzung. Ihr 30-jähriger Ex-Freund habe sie kurz zuvor in ihrer Wohnung in der Winzler Straße mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Ihr Hund habe Schlimmeres verhindert, berichtete die Frau nach Angaben der Polizei.

Vor Ort trafen die Polizisten den im Nachbarhaus wohnenden Ex-Freund jedoch nicht mehr an. Drei Stunden später wurde er in der Adlerstraße aufgegriffen. „Er wurde entsprechend belehrt, und eine polizeiliche Gewaltschutzverfügung wurde ihm ausgehändigt“, berichten die Beamten. Dennoch sei der Mann wenige Stunden später wieder aktiv geworden.

„Um 4.30 Uhr passte er seine Ex-Freundin nach einem Besuch im Treppenhaus eines Nachbarhauses ab. Er entriss ihr mit Gewalt die Handtasche“, schreiben die Beamten. Die Frau sei in eine Wohnung geflüchtet, von dort rief sie erneut die Polizei. Sie fand wenig später im Treppenhaus ihre Tasche wieder, allerdings ohne Handy. Das hatte offenbar der Ex-Freund an sich genommen, der inzwischen verschwunden war.

Der Mann sehe nun nicht nur einem Ermittlungsverfahren wegen einfacher Körperverletzung entgegen, er habe auch gegen die polizeiliche Gewaltschutzverfügung verstoßen, und es werde ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes eingeleitet, so die Polizei.