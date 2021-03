Der wegen Untreue und uneidlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten rechtskräftig verurteilte Ex-Finanzminister Ingolf Deubel (70, SPD) gibt nicht auf: Jetzt will er erreichen, dass der strafrechtliche Prozess um den Nürburgring-Skandal in einem Wiederaufnahmeverfahren neu aufgerollt wird. Das berichtet die „Rhein-Zeitung“ (Koblenz) in ihrer Dienstagsausgabe. Den Antrag hat der prominenteste Häftling des Landes, der seine Strafe inzwischen als Freigänger in der rheinhessischen Justizvollzugsanstalt Rohrbach absitzt, bereits kurz vor Weihnachten gestellt, wie sein Strafverteidiger Rüdiger Weidhaas der Rhein-Zeitung bestätigte.

Ob der Antrag angenommen wird, muss jetzt das Landgericht Kaiserslautern entscheiden, das wie Koblenz über eine Wirtschaftsstrafkammer verfügt.