Michael Schultz (27) hat sich nach RHEINPFALZ-Informationen für einen Wechsel zum Fußball-Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig entschieden. Der gebürtige Landauer und Ex-FCK-Spieler war vier Jahre lang für den SV Waldhof aktiv, mit dem er 2019 den Aufstieg in die Dritte Liga feierte. In der abgelaufenen Spielzeit überzeugte der 1,94 Meter große Innenverteidiger mit starken Leistungen und lehnte eine Vertragsverlängerung beim SVW ab, um in der Zweiten Liga Fuß zu fassen.