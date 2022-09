Ex-Trainer Marco Antwerpen verklagt FCK

Marco Antwerpen, Ex-Trainer des 1. FC Kaiserslautern, und der Fußball-Zweitligist haben sich am Freitag vor dem Arbeitsgericht in Kaiserslautern nicht auf die Höhe einer Abfindung im Falle einer vorzeitigen Vertragsauflösung einigen können. Zum Artikel

Neue Regeln für Besucher: Das gilt in Pfälzer Krankenhäusern

Wer einen Patienten in einem Krankenhaus besuchen will, der muss sich derzeit mit einigen Neuerungen vertraut machen. Denn einige Pfälzer Kliniken haben durch das neue Infektionsschutzgesetz ihre Corona-Schutzvorkehrungen angepasst. Zum Artikel

Annexion ukrainischer Gebiete: Der Westen muss einen kühlen Kopf bewahren!

Die russische Annexion ukrainischer Gebiete ist eine kreuzgefährliche Eskalation, meint unser Kollege Hartmut Rodenwoldt. Zum Artikel

Mehr als 200 Schafe richten Schäden an und werden zur Gefahr

Seit vielen Jahren gibt es verwilderte Schafe im Kreis Kusel. Es werden immer mehr, von mehr als 200 ist die Rede. Sie fressen Felder kahl, stehen auf der Straße und werden zur Verkehrsgefahr. Doch keiner scheint Verantwortung für das Problem übernehmen zu wollen. Zum Artikel

Kann Corona den Polizistenmord-Prozess platzen lassen?

Dreimal hintereinander konnte zuletzt im Prozess wegen der Polizistenmorde nicht richtig verhandelt werden. Jedes Mal wegen Corona. Selbst der Richter hat das böse Wort vom Platzen des Prozesses schon fallen lassen. Besteht diese Gefahr wirklich? Fragen und Antworten. Zum Artikel

Hetzelstift: Höhere Kosten bereiten große Sorgen

Das Marienhaus Klinikum Hetzelstift muss erhebliche Kostensteigerungen stemmen. Wie Dietmar Bochert, Sprecher der Marienhaus-Gruppe, auf Anfrage mitteilt, sind im Klinikbereich die Kosten für Lebensmittel um 20 Prozent gestiegen, bei der Wäsche gibt es einen Preisanstieg von 35 Prozent. Bei den Baukosten liege der Anstieg bei zehn Prozent. Zum Artikel

Stadtwerke: „Beim Gaspreis wird etwas passieren“

Am Donnerstag haben sich die Entscheider in Berlin darauf verständigt, die Gasumlage zu kippen. Dieses Hin und Her macht den Stadtwerken Zweibrücken das Kalkulieren nicht leichter. Zum Artikel