Der unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankte frühere Bundesliga-Torhüter Georg Koch plant am Wochenende einen letzten großen Auftritt. Am Samstag trifft sein Heimatverein VfR Marienfeld aus dem Rhein-Sieg-Kreis zugunsten der Kinderkrebshilfe St. Augustin auf die Traditionsmannschaft seines Ex-Klubs Fortuna Düsseldorf.

„Es macht mich sehr stolz, dass sich viele am Samstag die Zeit nehmen und noch einmal die Schuhe schnüren. Natürlich würde ich selbst gerne auch noch mal spielen, aber das geht es eben nicht mehr. Deshalb werde ich mit meiner Familie zumindest den Anstoß machen“, sagte der 52-Jährige, der von 2000 bis 2003 beim 1. FC Kaiserslautern spielte, der „Bild“. Demnach hätten unter anderem Friedhelm Funkel, Jörg Böhme und Ansgar Brinkmann zugesagt.