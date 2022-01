Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat das beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildete Offensiv-Talent Oliver Batista Meier (20) mit sofortiger Wirkung an Zweitligist Dynamo Dresden abgegeben. Dort hat der U20-Nationalspieler einen bis Sommer 2025 gültigen Vertrag unterschrieben. Der in Kaiserslautern geborene Batista Meier war im Juli 2016 aus der FCK-Jugend zum Bayern-Nachwuchs gewechselt. In der vorigen Saison war er an den niederländischen Erstligisten SC Heerenveen ausgeliehen. Für die Bayern-Amateure kam er in der laufenden Runde 24 Mal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Batista Meier erzielte dabei zwölf Tore und gab acht Vorlagen.