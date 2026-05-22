Vor den Augen von Otto Rehhagel schießt ein Pfälzer den Drittligisten RW Essen in Richtung Zweite Fußball-Bundesliga. Torben Müsel, 1999 geboren in Grünstadt, erzielte mit einem tollem Freistoß (62.) den Siegtreffer beim 1:0 (0:0)-Erfolg von RWE im ersten – rassigen – Relegationsspiel um den Ligaverbleib (Fürth) oder den Aufstieg (Essen) in die Zweite Fußball-Bundesliga. „Ich war heute sehr überzeugt von mir und schnappte mir sofort den Ball. So viele direkte Freistoßtore habe ich in meiner Karriere noch nicht erzielt. Dieses hier gehört zu den schönsten von mir“, sagte Müsel.

Müsel spielte von 2006 bis 2018 für den FCK. Als der FCK 1998 sensationell Deutscher Meister wurde, war Müsel noch nicht geboren. Otto Rehhagel, von 1996 bis 2000 Trainer des 1. FC Kaiserslautern, war 1998 Coach des pfälzischen Sensationsmeisters. Rehhagel ist in Essen geboren worden und spielte von 1960 bis 1963 bei RW Essen.

Ehrengast Rehhagel sah den mit 121 Kilometer pro Stunde in den rechten Torwinkel gezirkelten Freistoß von Torben Müsel. Rehhagel und Müsel waren nicht die Einzigen mit FCK-Vergangenheit in diesem Relegationsspiel. Jan Elvedi, seit Januar vom FCK an Fürth ausgeliehen, bot im Hinspiel im mit 16.000 Zuschauern ausverkauften Stadion an der Essener Hafenstraße eine solide Leistung. Er war Taktgeber in der Fürther Abwehr. Am Treffer der Essener aber war er schuldlos.

Dagegen war Torben Müsel der Matchwinner. Der Pfälzer feierte sein Profidebüt für den FCK am 25. September 2017 bei der 0:4-Auswärtsniederlage gegen den 1. FC Union Berlin. Zum ersten Mal in der FCK-Startelf stand er am 16. Dezember 2017 beim Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (1:1).

„Unglaublich, wenn man schaut, was hier los ist. Wir fahren mit einer kleinen Führung nach Fürth. Ich habe immer noch einen Puls von 180 und muss jetzt erst mal in die Eistonne“, sagte Müsel.

Das Relegationsrückspiel findet am Dienstag, 20.30 Uhr, in Fürth statt.