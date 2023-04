Ex-AfD-Chef Uwe Junge wandert aus

Der frühere Fraktionsvorsitzende der AfD im rheinland-pfälzischen Landtag gibt sein letztes politisches Mandat auf. Warum er Deutschland den Rücken kehrt. Zum Artikel

Kommentar zur AfD: Der Wiederaufstieg der Rechtsaußen

Ängste und Sorgen wegen Ukraine-Krieg, Inflation und drohender Einschränkungen angesichts der Klimakrise verschaffen der AfD wieder mehr Zulauf. Allen Parteien sollte das zu denken geben, meint Norbert Wallet. Zum Artikel

Sealife wird auch am 1. Mai nicht wiedereröffnet

Das Sealife am Hafenbecken in Speyer bleibt länger geschlossen als zuletzt verkündet. Ein neuer Termin ist angekündigt. Zum Artikel

Das 49-Euro-Ticket startet

Ab 1. Mai gilt das neue Deutschlandticket, das bundesweit freie Fahrt in fast allen Bussen und Bahnen erlaubt. In der Pfalz steigt ein großer Teil der Jahreskarten-Kunden auf das neue Angebot um. Doch sind die neuen Fahrkarten noch nicht an alle zugestellt worden. Der VRN bietet eine Übergangslösung an. Zum Artikel

„Bald gibt’s gar keine Dorfmetzger mehr“

In Breitenbach im Kreis Kusel schließt die Landmetzgerei Jordan – für immer. Das liegt nicht daran, dass die Kundschaft ausbleibt oder der Veggie-Trend ihr den Garaus macht. Bei Bäckern sieht’s nicht anders aus als bei den Metzgern. Das Ende von „alles selbst und von Hand gemacht“? Zum Artikel

Germersheim: Moschee darf erstmal nicht gebaut werden

Der Bau der neuen Moschee wird nicht genehmigt. Wie das Verwaltungsgericht Neustadt, die Entscheidung begründet, nachdem in der Verhandlung die Ditib-Gemeinde sowie Behördenvertreter ihre Positionen dargelegt hatten. Zum Artikel

Kinderärzte: Besorgniserregender Mangel an Antibiotika-Säften

Kranke Kinder in Deutschland können nach Angaben eines Ärzteverbandes derzeit zum Teil nicht ausreichend mit Antibiotika-Säften versorgt werden. „Das heißt, dass die Kinder, die tatsächlich ein Antibiotikum brauchen, teilweise gar keins bekommen“, sagte Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Zum Artikel

Polizei hebt Cannabis-Fabrik in der Südwestpfalz aus

Eine mutmaßlich leerstehende Industriehalle am Ortsrand von Schindhard war am Mittwoch in den Abendstunden Schauplatz einer spektakulären Kriminalgeschichte. Spezialeinheiten der Polizei fielen im wahrsten Sinne „mit der Tür ins Haus“. Zum Artikel

Kommentar zum Deutschlandticket: Die 49er-Revolution

Das neue Deutschlandticket hat ein sehr gutes Preis/Leistungs-Verhältnis. Für viele Autofahrer kann das attraktive Ticket ein überzeugender Grund sein, umzusteigen – allerdings nur, wenn auch die Qualität des Angebots stimmt, meint unser Bahn-Experte Eckhard Buddruss. Zum Artikel

Gibt es eine neue Strophe fürs Palzlied?

Die Anonyme Giddarischde haben kürzlich im Palzlied etwas gesungen, was man zuvor noch nie gehört hatte. Gibt es etwa eine neu gedichtete Strophe, fragt sich unser FCK-Kolumnist Andreas Böhm. Zum Artikel