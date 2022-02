Noch vor der Aufstellung der geplanten Urnenstelen hat die südpfälzische Gemeinde Gleisweiler beschlossen, was mit den Urnen nach Ende der Ruhefrist beziehungsweise der Nutzungsdauer geschehen soll. Die Asche der Verstorbenen sollen anschließend in eine Gemeinschaftsgrabstätte beigesetzt werden, die bislang von einer Familie als privates Grab genutzt worden war. Sie überlässt der Gemeinde den dazugehörigen alten Grabstein, der neu beschriftet werden soll. Denkbar sei, so sagt Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber, die Inschrift: „Grabstätte der ewigen Ruhe“.

