Nach dem kurzzeitigen Versuch mit Körben vor einigen Jahren startet der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb ab sofort einen neuen Versuch, bisherige Probleme bei der Entsorgung des Herbstlaubs zu lösen. In der „Laubsaison“ 2022/23 will der EWF testweise einen transparenten Sack mit 120 Liter Fassungsvermögen einführen, den Bürger gegen drei Euro Gebühr pro Stück kaufen müssen. So geht es aus einer Vorlage der Verwaltung vor, über die der Betriebsausschuss bei seiner Sitzung am Mittwoch, 7. September, 17 Uhr, im Congress-Forum (kleiner Saal), Stephan-Cosacchi-Platz, entscheiden soll. Das letzte Wort in dieser Sache hat der Stadtrat. Die Gebühr für den Laubsack begründet der Eigenbetrieb mit den Kosten, die für das Abholen der gefüllten Behältnisse entstehen. Im vergangenen Herbst, als der EWF am Straßenrand abgestellte „beliebige Säcke“ noch eingesammelt und zur Kompostierung transportiert habe, beziffert die Stadt mit rund 30.000 Euro. Außerdem auf der Tagesordnung des Gremiums: eine Anpassung des Gesellschaftervertrags für das Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen und ein Bericht über das muslimische Gräberfeld auf dem Hauptfriedhof.