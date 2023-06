Erkennungszeichen der Zehntausenden Besucher des Evangelischen Kirchentages in Nürnberg ist der grüne Schal mit dem Slogan „Jetzt ist die Zeit“. Ihn trägt auch die Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, als sie am Donnerstag an einer Bibelarbeit teilnimmt und eine Friedensandacht hält. An diesem Freitag freut sie sich auf ein Ereignis besonders.

Lesen Sie hier die Reportage unserer Redakteurin Anne-Susann von Ehr.