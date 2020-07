Das Freizeitbad „Miramar“ in Weinheim musste am 29. Dezember 2019 evakuiert werden, nachdem Bade- und Saunagäste über Atemwegsreizungen, Luftnot und Hautreizungen geklagt hatten. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim am Freitag mitteilte, sind die entsprechenden Ermittlungen nun eingestellt worden.

Den Informationen der Staatsanwaltschaft zufolge haben die Ermittlungen im Wesentlichen Folgendes ergeben: Messungen der Feuerwehr brachten keine Erkenntnisse über eine akute Schadstoffbelastung der Luft im Innenbereich. Die Ursache für die Atemwegsreizungen war im Ergebnis nicht festzustellen. Es konnte keine in der Verantwortung der Betreiberin liegende Ursache festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft zieht in Betracht, dass Vorerkrankungen von Betroffenen und „die ordnungsgemäße, aber infolge des Umfangs des Badebetriebs stärkere Chlorierung des Badewassers“ eine Rolle gespielt haben.

Die analysierten Wasserproben, die für die Ermittlungen zur Verfügung standen, wiesen keine Auffälligkeiten auf, informiert die Staatsanwaltschaft. Eine leichte Grenzwertüberschreitung für freies Chlor, die am Tag des Geschehens festgestellt werden konnte, beziehe sich ausschließlich auf eine einzelne Rutschenanlage. Eine Nebelbildung nach einem Knall im Bereich einer Rutsche habe nicht bestätigt werden können.

Nachdem eine Flüssigkeit, die auch in Putz- und Desinfektionsmitteln zu finden ist, an der Badekleidung einer Besucherin festgestellt worden war, teilte die Staatsanwaltschaft nun mit, dass es sich hierbei um ein „unabhängiges Ereignis“ handelte.