Vorletzter Platz für den etwas stimmschwachen Jendrik aus Deutschland, und Italien gewinnt mit Rock der 70er: Der 65. Eurovision Song Contest (ESC) ist entschieden.

Von Susanne Schütz

Da ist das Lächeln der Führenden nach der Juryabstimmung ganz schön eingefroren: Die Zuschauerstimmen haben die Platzierungen am Ende des Wettbewerbs mächtig durcheinander gewirbelt. Während die Jury die Schweiz, Frankreich und Malta vorne sah, waren die Publikumslieblinge Italien, die Ukraine und Frankreich – und so rutschte Gjon's Tears aus der Schweiz am Ende auf den dritten Platz ab, die Französin Barbara Pravi wurde Zweite, und die androgyne italienische Rockband Måneskin, die den Glamrock der 70er und eine rotzige Attitüde feierte, gewann am Ende haushoch mit ihrem auf Italienisch gesungenen Stück „Zitti e buoni“ (zu deutsch: still und brav). Ein Beweis, dass der Geschmack des Publikums beim ESC nicht ganz so leicht vorherzusagen ist.

Im Mondschein

Rock steht bei den TV-Zuschauern, die zum Telefon gegriffen haben, offenbar höher im Kurs als typische ESC-Powersongs, Glitzer oder hymnische Balladen. Vielleicht weil die Musikfans die Pandemiezeit satt haben und sich nach lauten Live-Songs sehnen. Måneskin (aus dem Dänischen: Mondschein) waren eindeutig die lauteste Band des Abends, dicht gefolgt von den Linkin-Park-Epigonen aus Finnland, die in der Publikumsabstimmung Vierte und am Ende Sechste wurden.

Der 22-jährige Schweizer Gjon Muharremaj, der mit der Ballade „Tout l’univers“ und der eindeutig stärksten Stimme antrat, konnte die Zuschauer dagegen nicht so sehr begeistern wie die Jury: Vielleicht weil sein Stück dem letzten Siegersong, „Arcade“ von Duncan Laurence, doch stark ähnelte.

Klassicher Schunkel-Chanson

Einig immerhin waren sich Jurys und Publikum, dass das klassich-schmissige Schunkel-Chanson „Voilá“ der Französin Barbara Pravi – eine Verbeugung vor Piaf und Brel, die allerdings auch 1980 komponiert hätte sein können – den zweiten Platz verdient hatte. Pravi sang stark und begeisterte inmitten zahlloser silberner Paillettenkleidern mit Natürlichkeit, in schwarzer Hose und Bustier, ganz glitzerfrei.

Vereinigtes Königreich wieder Letzter

Und Deutschland? Jendrik ist ein netter Kerl, doch wirkte seine Bühnenshow reichlich aufgesetzt. Dazu schmerzte sein schlechter englischer Akzent – überhaupt hat Jendrik trotz Musicalausbildung keine Stimme, die trägt. Drei Punkte immerhin gab es dafür von den Jurys,.

Schlechter erging es da nur dem Engländer James Newman, der mit insgesamt 0 Punkten Letzter wurde und dies aber gutgelaunt mit einem Bier in der Hand feierte: Schon 2019 lauteten die beiden Schlusslichter Deutschland aus Platz 25 und Großbritannien Letzter auf Rang 26.