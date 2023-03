Mit einem späten Tor hat Sven Michel dem 1. FC Union Berlin in einem mitreißenden Achtelfinal-Hinspiel der Europa League ein Unentschieden gerettet und die Chancen auf das Weiterkommen deutlich verbessert. Die Berliner taten sich gegen Royale Union Saint-Gilloise im heimischen Stadion An der Alten Försterei erneut schwer und kamen am Ende zu einem 3:3 (1:1). Victor Boniface (28., 72.) und Yorbe Vertessen (58.) schossen die Gäste dreimal in Führung. Josip Juranovic (42.) und Robin Knoche (69.) glichen zwischenzeitlich aus.

Von Beginn an übernahmen die Berliner, denen in vier der letzten fünf Spiele kein Tor gelungen war, die Kontrolle im Spiel, es fehlte aber häufig an der von Trainer Urs Fischer geforderten Präzision. Die Belgier konzentrierten sich zunächst auf das Verteidigen, schalteten aber stets schnell um und konterten gefährlich.

Beide Teams waren schon in der Vorrunde aufeinandergetroffen. Die Belgier hatten im September in Berlin gewonnen – Unions einzige Niederlage im eigenen Stadion in dieser Saison. Diesmal hatte Joker Michel kurz vor Schluss etwas dagegen.