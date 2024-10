Gut 90 Kinder drängen sich in der großen Sporthalle auf einer 20 mal 20 Meter großen Spielfläche. Mehr Platz gibt es nicht. Die Halle ist eine Baustelle. Ein sinnvoller Sportunterricht ist so nicht möglich. Im Europa-Gymnasium in Wörth ist das traurige Realität. Aussicht auf Besserung? Vorläufig eher nicht. Warum das so ist, lesen Sie hier.