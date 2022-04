Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat sein drittes Spiel in Folge verloren. Am Dienstagabend unterlagen die Eulen nach den jüngsten Niederlagen in Coburg und gegen Rimpar auch bei der SG BBM Bietigheim mit 22:26 (8:15). Vor allem in der ersten Halbzeit fanden die Eulen nicht ins Spiel - und zu oft vor 50 mitgereisten Fans im starken Bietigheimer Torwart Konstantin Poltrum ihren Meister. Und die Eulen fanden kaum eine Lücke in der SG-Deckung, die Ex-Welthandballer Iker Romero als Trainer gut eingestellt hatte. Mit einer schweren 8:15-Hypothek gingen sie in die Pause.

Und kamen stark zurück: Matej Asanin im Eulen-Tor hielt jetzt etliche Bälle, die Gäste nutzten Überzahl-Situationen, um sich ranzuarbeiten. Bis zehn Minuten vor Spielende ließen sie nur vier Gegentreffer der Bietigheimer zu. Am Ende waren es aber einige individuelle Fehler - und vielleicht auch der Kraftverschleiß -, der die Eulen wieder einen möglichen Punkte kostete.

Beste Werfer der Eulen war Pascal Durak (4/2), bei den Bietigheimern traf Jonathan Fischer (6) am häufigsten.