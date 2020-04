Die Eulen Ludwigshafen verkaufen ab Dienstag in ihrem Online-Shop fiktive Tickets. Mit der Aktion „Flügel-Verleiher“ hofft man auf eine weitere Unterstützung der Fans, um die wirtschaftlich schwierige Situation gemeinsam zu überstehen, wie Geschäftsführerin Lisa Heßler in einem offenen Brief mitteilt. Sie hofft, dass „möglichst viele auf ihren Anspruch auf Regress verzichten und somit eine Zukunft für die Eulen möglich machen. Dabei hilft uns jeder, der seine gekauften Tickets nicht storniert“. Bislang gekaufte Karten können auch in fiktive Tickets umgewandelt werden. Zudem läuft die Aktion „Dein Stammplatz. Auf Deinem Trikot“, wo Fans für 23,50 Euro ihren Namen auf dem Spieler- und Fan-Trikot für die Saison 2020/21 verewigen können. Die „Flügel-Verleiher“-Aktion soll auch einen Beitrag dafür leisten, dass in der nächsten Saison bei einem Spieltag den „Alltags-Helden“ gedankt werden kann – Menschen, die Tag für Tag in Tag in Krankenhäusern, Altenheimen oder Supermärkten arbeiten, berichtet Heßler.