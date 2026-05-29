Der bisher bis zum 30. Juni 2027 laufende Vertrag von Michael Haaß, dem Trainer des Handball-Zweitligisten Ludwigshafen, wurde bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Der 42-Jährige löste im vergangenen Oktober Johannes Wohlrab ab. Er schaffte am vergangenen Wochenende mit seinem Team den Klassenerhalt. „Die Arbeit hier bei den Eulen macht vom ersten Tag an Spaß. Hier etwas langfristig entwickeln zu können ist eine Herausforderung und reizvolle Aufgabe. Für das Vertrauen bin ich den Verantwortlichen dankbar“, sagt Michael Haaß. „Ich freue mich über die Vertragsverlängerung. Sie ist ein Zeichen der angestrebten Kontinuität. Micha Haaß hat in seiner Zeit bei uns gezeigt, dass er gerade auch junge Spieler entwickeln kann. Er hat die Mannschaft trotz der vielen Ausfälle stabilisiert. Der Tenor aus der Mannschaft, was den Trainer angeht, ist durchweg positiv. Die Vertragsverlängerung ist ein Zeichen von Kontinuität an die Fans und an die Sponsoren“, sagt Andreas Olbert, der Geschäftsführer der Eulen. „Das passt einfach zwischen Michael und den Eulen“, erklärt Sportchef Christian Deller.